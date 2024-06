Afetividade na velhice inspira crônicas biográficas no livro "Os velhos também amam"

Um relato biográfico com leveza e bom humor aborda as aventuras de um homem e uma mulher que se conheceram - e se apaixonaram - na velhice. Essa é a proposta do livro “Os velhos também amam”, escrito por Luiz Carlos Osório e Nina Rosa Furtado, casal de médicos psiquiatras gaúchos.

A publicação da editora Bestiário será lançada no próximo sábado (29), a partir das 15h, no Abençoado Café (Quinta Avenida Center - entrada pela rua Mostardeiro, 120), no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Antes da sessão de autógrafos, os autores promoverão uma palestra gratuita sobre a importância dos laços afetivos, da solidariedade e do amor na maturidade, principalmente após os impactos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o evento, serão recolhidos livros e agasalhos, que serão encaminhados para um abrigo que atende exclusivamente pessoas idosas, em Porto Alegre.



Autobiografia de casal



“Os velhos também amam” é uma obra escrita a quatro mãos, em estilo de crônicas, com detalhes de como Nina, de 72 anos, e Osório, de 84, começaram e mantêm um relacionamento nesta fase da vida. O texto tem capítulos com alternância de narração entre os autores a respeito de um mesmo assunto, assim como trechos com o ponto de vista compartilhado do casal.



Os dois escritores esperam que a leitura da obra desperte motivações como vontade de viver, amar, fazer amigos e ter projetos. “É muita ambição, mas pensamos em mostrar como é bom estar bem vivo”, comenta Nina.



Palestra sobre a importância dos laços afetivos



Para além das experiências relatadas no livro “Os velhos também amam”, Nina Rosa Furtado e Luiz Carlos Osório vão aproveitar o evento de lançamento para promover uma palestra sobre a importância dos laços afetivos, da solidariedade e do amor na maturidade. A partir das percepções do casal como psiquiatras, eles abordarão também os riscos para a saúde mental dos idosos após os impactos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



Os autores

Nina Rosa Furtado é médica, psiquiatra e psicanalista, mestre e doutora em Comunicação Social. Professora na Escola de Medicina da Pucrs.



Luiz Carlos Osório é médico, psiquiatra e psicoterapeuta de casais e famílias. Publicou diversos livros técnicos e de cunho didático sobre temas ligados à sua atividade profissional, além de obras de ficção.



Lançamento do livro “Os velhos também amam”



Data: 29/6 - das 15h às 18h



Local: Abençoado Café (5a Avenida Center - entrada pela rua Mostardeiro, 120), bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre)



Evento terá palestra gratuita dos autores, às 15h30min



Sessão de autógrafos - 16h às 18h