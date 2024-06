Ospa anuncia concertos em Santa Cruz do Sul e Taquara

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), anuncia seus primeiros concertos após a interrupção da programação artística nos meses de maio e junho. No próximo final de semana, na sexta-feira (28) e sábado (29), a Orquestra viaja a Santa Cruz do Sul e Taquara, respectivamente, para duas apresentações alusivas ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Com regência de Evandro Matté e participação da cantora lírica Carol Braga, a Orquestra interpreta o mesmo programa nas duas datas, com obras de Beethoven, Bach e outros grandes compositores germânicos.



Na sexta-feira (28), a Orquestra estará em Santa Cruz do Sul para uma apresentação gratuita na Catedral São João Batista (rua Ramiro Barcelos), às 19h. No dia seguinte, sábado (29), o concerto será em Taquara, no Centro de Eventos da Faccat (avenida Oscár Martins Rangel, 4.500), às 20h – os ingressos já podem ser retirados na Faccat, no Sesc Taquara e na Biblioteca Pública de Taquara, em troca de 1 litro de leite de caixa.



Com o objetivo de valorizar a herança cultural da Alemanha, os concertos da OSPA fazem parte da programação organizada pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã (estabelecida em 2021 por Decreto do Governador do Estado), além de integrar a Série Interior da Temporada Artística 2024 da Ospa. Devido ao impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, toda a programação está sendo replanejada, portanto, as datas divulgadas inicialmente poderão sofrer alterações. Na Casa da Ospa, que também foi afetada pelas enchentes de maio, ainda não há data certa para a volta dos concertos.