Le Bizarro retorna ao cenário musical gaúcho com live especial que desvenda os bastidores da criação de canções

Você sabe como se desenvolve a estrutura harmônica e quais são os elementos que compõem uma música? Pois é este o tema da live que marca o retorno de Le Bizarro ao cenário musical gaúcho. Na próxima terça-feira (25), no Instagram @vandolipert, a partir das 21h, Le Bizarro (vocais e violão/guitarra base), Dudu Polidori (bateria), Sfinge Lima (baixo), Ângelo Primon (violão/guitarra solo) e Vando Lipert (produção e nos vocais) estarão explicando a intenção por trás de cada escolha sonora.

"As pessoas muitas vezes não entendem por que um instrumento entra de determinada forma ou com certa intensidade sonora. A ideia é mostrar que existe um propósito para cada arranjo, que a estrutura harmônica é uma extensão do sentido das palavras", explica Le Bizarro.



Esta abordagem inovadora pretende compartilhar com o público a parte sutil da música, revelando detalhes que geralmente passam despercebidos. "Queremos que as pessoas compreendam que a música vai além do instrumental. É uma expressão profunda que precisa ser entendida em todas as suas camadas", acrescenta o músico.



Além de ser uma pré-produção, a live será um ponto de partida para futuros eventos de Le Bizarro, que incluem o lançamento de duas novas canções: Redenção e Universo singular. Em julho, o artista fará apresentações em Porto Alegre, na Regional Cervejas Artesanais e na Veterana Cerveja Artesanal, em datas que ainda serão confirmadas.

"O verdadeiro retorno aos palcos será nesses eventos. A live é uma preparação, uma forma de conectar o público com o processo criativo", pontua Le Bizarro.