Teatro do Sesc Alberto Bins tem atrações culturais com ingresso solidário no final de semana

Neste final de semana, o Teatro do Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665) recebe mais duas atrações artísticas através do projeto Recomeça Teatro. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a retomada do setor cultural após as enchentes, e é composta por produções da Capital e Região Metropolitana, com ingressos solidários que arrecadam donativos a artistas afetados pela tragédia climática.



No sábado (22) às 18h a atração é Trivial - um espetáculo de bboys, do Coletivo N Mostra Urbana. Já no domingo (23) às 16h, será apresentada a peça infantil As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles, do Grupo Tia. As entradas são mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um produto de limpeza, por ordem de chegada, até o limite de ocupação de 250 lugares. Os itens arrecadados serão repassados por meio do Sindicato dos Artistas.



Trivial - um espetáculo de bboys é uma apresentação de dança que propõe, através do movimento, criar um paradoxo entre as trivialidades cotidianas de jovens dançarinos de periferia e a realidade diária de profissionais liberais e pais de família, membros de uma sociedade desigual, onde dançar breaking não é trivial, mas sim, a forma de expressão e profissão. As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles é um espetáculo para todas as idades sobre as peripécias de um personagem tentando emprego como domador de cavalos no Sul do Estado. No desenrolar da trama, têm aventuras, suspense, amor, humor e muito chimarrão.



As apresentações do "ecomeça Teatro ocorrem quinzenalmente, com as próximas sessões programadas para os dias 06, 07, 20 e 21 de julho. A iniciativa integra o projeto Tchê Acolhe, criado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.