Dias Melhores RS: Jota Quest se apresenta no Auditório Araújo Vianna

Com intuito de arrecadar fundos para a reconstrução e para o apoio às vítimas das enchentes, o Jota Quest retorna à Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de julho, para dois espetáculos 100% beneficentes no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Em parceria com a Opinião Produtora, Dias Melhores RS: Música e Solidariedade faz parte das ações do projeto RSNASCE e terão o apoio da Rádio Atlântida e da RBS TV. Os ingressos já estão à venda no Sympla e partem de R$140,00. Os shows ocorrem às 21h e 20h, respectivamente. Há dois anos na estrada com sua turnê JOTA25, que celebra a sua trajetória de 25 anos de sucesso, a banda teve sua última passagem pela capital gaúcha há um ano, quando realizou, no Estádio Beira-Rio, o maior show solo da sua carreira. O espetáculo memorável foi transmitido ao vivo para todo país, através do canal Multishow. Além dessas apresentações anunciadas agora em Porto Alegre, o grupo vem participando de outros encontros musicais solidários e também recolhendo donativos ao Rio Grande do Sul, com seus fãs, em dois grandes shows da turnê JOTA25 realizados recentemente – um em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão; e outro em São Paulo, no Estádio Allianz Parque. A criação do Ingresso Solidário RS tem o objetivo de angariar alimentos não perecíveis e água mineral a serem enviadas ao Rio Grande do Sul.