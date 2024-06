Fresno convida artistas para festival solidário no Auditório Araújo Vianna

Com o intuito de arrecadar doações para as vítimas das enchentes, a banda Fresno vai promover neste sábado (22), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) o Festival Recomeço. O evento, que reunirá diversos representantes do cenário musical gaúcho, é a segunda iniciativa organizada pela banda, que já angariou – e distribuiu – mais de R$ 2,5 milhões a ações beneficentes pelo Estado. Os ingressos possuem o valor único de R$ 50,00 mais a doação de 1kg de alimento não perecível ou ração animal na hora do evento, e já estão disponíveis na plataforma Sympla. O Recomeço vai destinar a sua bilheteria aos profissionais de eventos atingidos e ainda contemplar o projeto RSNASCE, criado por diversas empresas locais de cultura, de entretenimento e de turismo com o intuito de reconstruir o setor – um dos mais prejudicados pelas enchentes. Durante a transmissão, ao vivo pelas plataformas digitais do Grupo RBS, o público do mundo inteiro poderá fazer as suas doações através de um PIX. Confira as atrações: Humberto Gessinger, Renato Borghetti, Lucas Lima, Os Fagundes, Carlinhos Carneiro, Rafa Machado, Serginho Moah, Duda Calvin, Duca Leindecker, Peppe Joe, Mano Changes, Alemão Ronaldo, Tchê Gomes, Frank Jorge, Nei Van Soria, Rafa Malenotti e muito mais participações a serem confirmadas.