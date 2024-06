Ocidente Acústico recebe Flu & Carlinhos Carneiro + Poty

Nesta quinta-feira (20) às 21h, em plena retomada de sua programação cultural e artística, o Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) recebe três gerações de diferentes criadores musicais gaúchos em seu tradicional palco, para mais uma edição do longevo projeto Ocidente Acústico. Flu & Carlinhos Carneiro e Poty apresentarão seus lançamentos mais recentes e produções mais antigas, em dois shows que prometem emocionar. Os ingressos estão à venda no Sympla, e custam a partir de R$25,00. Flu & Carlinhos Carneiro é o encontro entre o baixista da mítica banda Defalla, com o vocalista power pop new wave da Bidê ou Balde, que se juntaram, depois de décadas de amizade e admiração, para fazerem um álbum de músicas inéditas. No repertório, uma mistura das trajetórias de Flu & Carlinhos e sons que fazem parte do recém lançado álbum Flulinhoneiro, que celebra a amizade e a música que os dois fazem. Poty é cantor e compositor natural de Jaguarão/RS e conta com quatro trabalhos lançados, sendo um EP, dois álbuns solo e um álbum com o quarteto OBSP. Ele vem construindo sua carreira sempre focado em desenvolver e experimentar com suas músicas, sendo parte ativa na cena dos novos artistas gaúchos.