Saulo Fietz está de volta aos palcos com show inédito no Theatro Fuga

Depois de passar quase duas semanas na linha de frente dos resgates no maior desastre climático do Rio Grande do Sul, Saulo Fietz marca seu novo show e volta aos palcos em apresentação solo, com voz e violão. Não Desande ocorre na próxima quinta-feira (20) no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673) às 21h. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 33,00.



No repertório há várias canções inéditas, entre elas Inconstância, uma parceria com a cantora e compositora Vicka. Canções do primeiro e segundo álbum do artista também fazem parte do roteiro, porém com arranjos mais intimistas. E algo inédito em sua carreira, como uma surpresa para o público: Saulo elegeu umas versões de suas músicas preferidas para interpretar. A noite conta com três participações especiais com os músicos Daniel Petersen, Rodrigo Ramos e Everton Pires.



Com dois álbuns lançados, o EP Depois do Estrondo, de 2014, e o álbum Hoje eu Vejo, de 2019 - este segundo com várias indicações ao Prêmio Açorianos de Música de Porto Alegre em 2020 - Saulo está gravando seu terceiro álbum musical e ainda planeja seu lançamento, em data a ser confirmada.