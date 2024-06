Espetáculo 'Depois da Chuva' no Teatro do CHC Santa Casa ocorre neste sábado

O CHC Santa Casa retorna suas atividades presenciais com um evento solidário, no próximo sábado (15) às 15h. O Teatro do CHC será palco do espetáculo Depois da Chuva: Uma celebração cultural que une artistas locais e abraça a comunidade, promovendo a reunião de diversos artistas que têm se voluntariado nos abrigos para uma apresentação. O público deve retirar os ingressos gratuitos no Sympla e levar doações de materiais de limpeza que serão direcionados aos abrigos.O evento visa proporcionar uma programação cultural especial para todos os atingidos pelas enchentes. O CHC disponibilizará ônibus para o transporte de diversos abrigados, dos abrigos da cidade até o local do evento. O show, repleto de música, performances e interação com a plateia tem a produção, roteiro e direção geral de Fernando Ramos, Deborah Finocchiaro e Chana Manica, que desde os primeiros dias estiveram nos abrigos organizando atividades culturais.Dentre as atrações musicais, estão: Luiz Mauro Filho (teclado), Fernando Sessé (percussão e hang) e Andrea Cavalheiro (vocal). Diversos artistas foram convidados, como Adriana Deffenti, Pirisca Grecco, Santiago Neto e Restinga Crew. Além deles, o evento terá participações especiais do Abrigo IPA.