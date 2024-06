Inscrições para o projeto "Nossa Arte Circula RS" se encerram nesta segunda-feira (17)

As inscrições da convocação pública Nossa Arte Circula RS, promovida pelo Sesc/RS em prol da retomada do setor cultural após as enchentes, se encerram nesta segunda-feira (17). A iniciativa selecionará 60 projetos: 20 de artes cênicas, contemplando circo, teatro e dança; 20 de música; e 20 atividades de literatura para compor uma série de circuitos culturais que contemplarão 30 cidades do interior do Estado, com cachê, custos de produção, divulgação, transporte e hospedagem mantidos pela entidade. O edital completo pode ser consultado no site www.sesc-rs.com.br/convocatoria-nossa-arte-circula, junto com o formulário de inscrição.O projeto tem como base fomentar a cultura do estado, que teve centenas de artistas, espectadores, espaços e incentivadores afetados, seja direta ou indiretamente. Além disso, o Nossa Arte Circula RS também movimenta a economia das regiões por onde estes circuitos passarão.Os contemplados pelo projeto serão divulgados no próximo dia 27 nas redes sociais e no site do Sesc/RS. Cada circuito será fechado com três cidades, composto por duas atrações de artes cênicas, duas de música e duas atividades de literatura. Os projetos contemplados realizarão, ao todo, três apresentações, que terão entrada gratuita ao público. Em agosto, as primeiras cidades a receber o projeto serão Passo Fundo, Erechim e Frederico Wesphalen com o circuito 1, e Cruz Alta, Ijuí e Santo ngelo com o circuito 2. Até dezembro, acontecerão circuitos em Alegrete, Uruguaiana, São Borja, São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Três de Maio, Lajeado, Carazinho, Palmeira das Missões, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro, Gravataí, Camaquã, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Farroupilha, Caxias do Sul e Vacaria. A convocação é voltada exclusivamente a artistas profissionais representados por pessoa jurídica, residentes no Rio Grande do Sul. Não são aceitos espetáculos ou apresentações inéditas. No caso da música, a inscrição é para duplas ou grupos de até seis participantes. Já no caso da literatura, é possível enviar propostas de performances literárias, mediações de leitura e oficinas. As apresentações de artes cênicas precisam ser enviadas em vídeo para avaliação, que será realizada por colaboradores do Sesc/RS. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail [email protected]