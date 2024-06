TV Cultura exibe documentário sobre enchentes no RS

A TV Cultura exibe neste domingo (16), às 16h, Um Estado Devastado pelas Águas - A Tragédia no Rio Grande do Sul. Com uma hora de duração, o documentário é um trabalho de reportagem da jornalista Laís Duarte, do repórter cinematográfico Adriano Tavares e do assistente técnico Erinaldo Clemente. A reportagem esteve na linha de frente das equipes dos bombeiros, nos abrigos, hospitais de campanha, central de doações e nos locais improvisados para receber milhares de animais domésticos que ficaram esquecidos na enchente histórica. O programa aborda a questão climática, ouvindo o climatologista Carlos Nobre, além de engenheiros e especialistas que explicam a catástrofe que superou a grande enchente de 1941. São cerca de 600 mil desalojados e quase dois milhões e meio de moradores afetados. O filme traz ainda explicações e possíveis soluções para a tragédia, dando voz a engenheiros, cientistas, médicos, moradores e autoridades que estão trabalhando na reconstrução do estado. Foram ao menos 80 relatos e entrevistas durante 14 dias de reportagens em Porto Alegre e região metropolitana.