Advogado criminalista lança livro de ficção policial com ação solidária na capital

Advogado criminalista, professor e escritor, Daniel Tonetto lançará em Porto Alegre, neste sábado (15), seu sétimo livro de ficção. O lançamento de Dois Caminhos (Avec Editora, R$ 40,00), com sessão de autógrafos, acontecerá na Livraria Santos da Galeria Casa Prado (rua Dinarte Ribeiro, 148) a partir das 15h. O livro está disponível para compra em todas as livrarias Santos do estado e de Santa Catarina, e também estará à venda durante o evento. Em Santa Maria, 1.098 exemplares foram vendidos na ação de lançamento, que aconteceu dia 4 de junho. A obra, do gênero policial, se passa em 1994 e aborda um assassinato no subúrbio da cidade de Santa Maria. O crime vai cruzar novamente os caminhos de dois amigos de infância: um deles, advogado; o outro, suspeito do assassinato. A relação do autor com a cidade traz para Dois Caminhos uma representação próxima da realidade de vida cotidiana de várias cidades brasileiras. Em uma ação social idealizada por Tonetto com o apoio da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria e da Prefeitura de Santa Maria, 3kg de alimentos foram doados para cada livro vendido no evento. Foram quase três toneladas e meia de alimentos doados. No sábado, o autor vai repetir a ação, doando 1kg de alimento para cada edição vendida.