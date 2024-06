Orquestra Acadêmica da UCS promove Concerto Clássico Solidário

A Orquestra Acadêmica da UCS sobe ao palco nesta quarta-feira (12) para mais uma edição do Concerto Clássico Solidário, desta vez na Catedral Diocesana Santa Teresa (rua Os Dezoito do Forte, 1.811). A apresentação começa às 19h e é gratuita. Além disso, o público é convidado a levar alimentos não perecíveis e fraldas infantis e geriátricas, que serão encaminhadas à Casa Madre Teresa. A entidade beneficente fará a triagem e a distribuição dos donativos a famílias vitimadas pelas chuvas ocorridas no mês de maio.Formada por 40 músicos estudantes, a Orquestra Acadêmica da UCS pretende interpretar peças de Bach, Händel, Beethoven, Bizet, Strauss, entre outros renomados compositores, sob regência do maestro Fábio Alves. O espetáculo é uma realização da Universidade de Caxias do Sul, com o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul e da Catedral Diocesana Santa Teresa.