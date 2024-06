Roger Corrêa apresenta seu novo álbum em show no Instituto Ling

O acordeonista e compositor gaúcho Roger Corrêa antecipa o repertório do seu próximo disco em apresentação no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na próxima quinta-feira (13), às 20h. Intitulado Latino Ibérico, o álbum tem lançamento previsto para o segundo semestre deste ano e traz novas sonoridades, construídas a partir de fusões da música da América do Sul com a improvisação do jazz. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 25,00. O instrumentista subirá ao palco do centro cultural com a mesma formação da gravação, que conta com o piano de Edilson Forte - Tatu, o baixo de Tiê Pereira e a bateria de Rodrigo Porciuncula. Natural da cidade de Guaíba, Roger é reconhecido por sua habilidade virtuosa e expressiva em diferentes estilos musicais. Já apresentou seu trabalho autoral em diversos países, incluindo Espanha, Marrocos, Itália, Áustria, Alemanha, Holanda, Guatemala, Chile, Uruguai, Argentina e Portugal.