Disco coletivo Guitar Friends tem venda de lote especial para ajudar escola de música de Canoas

A cidade de Canoas foi uma das mais impactadas pela enchente no Estado, e a Trilhos Sonoros, uma das escolas de música da cidade, também foi atingida. Ela promove a iniciação musical para crianças e adolescentes e a sua sede, no bairro Mato Grande, foi tomada pelas águas e seus equipamentos e instrumentos foram danificados.A ação do projeto Guitar Friends será em prol da escola e, pela primeira vez desde a criação do projeto, o álbum será vendido em uma loja física: a Toca do Disco (rua Garibaldi, 1.043), em Porto Alegre. O valor sugerido para a compra do CD é de R$ 30,00, ficando a critério das pessoas que quiserem ajudar, a praticarem um valor superior no momento da compra. O total da arrecadação será revertido para a Trilhos Sonoros.