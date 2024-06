Roda Viva recebe presidente do STF Luís Roberto Barroso nesta segunda-feira

O Roda Viva recebe nesta segunda-feira (10), às 22h, o presidente do STF ministro Luís Roberto Barroso. O programa será ao vivo na TV Cultura, no site da emissora e no app Cultura Play. Nela, o ministro irá discutir assuntos como o processo que discute a descriminalização do porte de drogas, o processo do ex-juiz Sergio Moro e a anulação da condenação de Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato.

A bancada de entrevistadores é formada por Carolina Brígido, colunista do UOL; Constança Rezende, repórter da Folha de S.Paulo; Felipe Recondo, diretor de conteúdo do JOTA; Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo; e Weslley Galzo, repórter de política do Estadão em Brasília. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi. A apresentadora é Vera Magalhães.