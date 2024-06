Lagum lança versão deluxe do disco Depois do Fim

O álbum Depois do Fim, da banda Lagum, garantiu a indicação ao Grammy Latino e expandiu os assuntos e experimentações sonoras que permeiam o trabalho do grupo. Na última segunda-feira (3), a versão deluxe do disco entrou em todas as plataformas digitais com mais nuances criativas e inéditas da nova fase da banda de Pedro (vocalista), Zani (guitarrista), Jorge (guitarrista) e Chico (baixo). Entre faixas inéditas, demos e live sessions, o álbum deluxe reforça que a expressividade dos shows também perpassa os estudos e resultados da banda.