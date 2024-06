Festival online Heavy Help RS une destaques da cena heavy metal em auxílio ao povo gaúcho

Nomes de destaque da cena do heavy metal se unem para arrecadar fundos em benefício dos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Programado para esta quarta-feira (5), a partir das 19h, o Heavy Help RS acontece pelo canal Heavy Talk no YouTube, e terá presença de nomes como Fernanda Lira (Crypta), Hugo Mariutti, Matanza Ritual, Malvada, Aquiles Prester & Kiko Freitas, Noturnall, Alírio Netto, Electric Mob e Rage In My Eyes, além dos portugueses do Moonspell.



As doações dos espectadores serão coletadas durante o evento, e integralmente dirigidas ao auxílio de quem sofreu de forma mais acentuada com a tragédia climática no Estado. Além dos músicos, devem participar figuras de destaque da cena pesada como Gastão Moreira (ex-VJ da MTV e atualmente no canal Kazagastão), Paulo Baron (Top Link Music) e Luka Salomão (89 FM).