OSPA suspende concertos previstos para junho

Devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) comunica a suspensão dos eventos da Temporada Artística 2024 que estavam programados para junho. Estavam previstos os concertos Clássicos da Broadway e Danza di Terra, a ópera La Bohéme e um recital da Série Música de Câmara. Novas datas para os eventos serão divulgadas em breve.



Além de concertos, todas as atividades presenciais na Casa da OSPA continuam suspensas.A Escola da OSPA, situada no Palacinho, no centro de Porto Alegre, também está com aulas e demais atividades presenciais suspensas.

série de visitas a abrigos da região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo dos próximos dias, a OSPA e outras instituições da Sedac-RS seguirão realizando atividades gratuitas e direcionadas às pessoas que estão nos alojamentos.



Para o ressarcimento do concerto do dia 14 de junho, os ingressos comprados pela plataforma Sympla terão seu valor devolvido automaticamente em até duas faturas ou em até 30 dias para pagamentos via PIX. Ingressos comprados na bilheteria da Casa da OSPA terão ressarcimento automático para compras usando cartão (exceto cartão Banrisul). Para compras na bilheteria da Casa da OSPA, incluindo pagamento com cartão Banrisul, o cliente deve entrar em contato pelo e-mail [email protected], informando nome completo, CPF, chave pix e número do ingresso (ou foto do ingresso). A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre deu início a uma série de visitas a abrigos da região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo dos próximos dias, a OSPA e outras instituições da Sedac-RS seguirão realizando atividades gratuitas e direcionadas às pessoas que estão nos alojamentos.