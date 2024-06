Festival Online Sol Lá pro Sul acontece neste domingo na PUCRS

Um grupo de artistas, produtores e voluntários se uniu para realizar um live festival solidário que visa arrecadar fundos para apoiar as comunidades afetadas. O Sol Lá Pro Sul é um evento online que acontece no próximo domingo (2), às 14h com transmissão ao vivo do Teatro 40 da Pucrs para todo o Brasil.O festival é uma iniciativa conjunta de diversos atores do ecossistema musical brasileiro, incluindo a Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul (Assmurs) e a Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin), que se engajaram na organização e divulgação do evento. A ação tem como objetivo angariar recursos para ajudar a população em geral e, especialmente, a classe artística que perdeu estúdios, equipamentos e locais de trabalho devido às enchentes. A programação será variada, incluindo intervalos para mensagens dos apresentadores e incentivo às doações. Os espectadores poderão contribuir através de um QR code na tela ou pelo link disponível na descrição da transmissão.Durante o festival, serão realizadas apresentações de renomados artistas incluindo Loma Pereira, Renato Borghetti, Bibiana Petek e Banda, Rodrigo Lessa, Edu Neves, Thais Mota e Quarteto Malus. As performances serão intercaladas por mensagens de incentivo e relatos sobre a resiliência e a solidariedade da comunidade local.