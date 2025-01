Inovação social: um caminho obrigatório

Inovação é um daqueles termos que surgem com frequência no nosso dia a dia. Aparece nas mais diversas áreas: saúde, educação, campo, economia, entre tantos outros que couberem. Geralmente, está associado à criação de novos produtos ou redefinição de processos e modelos. O que não escutamos na mesma proporção é a expressão inovação social, que vai muito além desses conceitos.

Em um mundo em rápida e constante transformação, a inovação social é muito mais do que uma ideia, é um caminho a ser seguido — obrigatoriamente. Para além de um bem ou serviço, ela versa sobre as saídas criativas desenvolvidas para problemas que impactam toda a sociedade. Toda mesmo: mudanças climáticas, economia, desigualdades no acesso à moradia, saúde e educação, entre outros.

Nesse contexto, existem diversas iniciativas mundo afora que fazem a diferença. Na Colômbia,

por exemplo, a Conceptos Plásticos produz casas, escolas e postos de saúde a partir do reaproveitamento de materiais plásticos. A startup atua, portanto, em três eixos estratégicos e relevantes para a sociedade: meio ambiente, redução da pobreza, por meio da oferta de emprego nas construções, e infraestrutura.

É esse tipo de ideia que nós, do CIEE-RS, desejamos fomentar com a criação do Instituto Científico, Tecnológico e de Inovação Social, que, neste ano, deixará de ser um projeto no papel para se tornar um polo de criatividade. Em um local no coração de Porto Alegre, no Centro Histórico, vamos ter mais de 13 mil m² dedicados à troca de experiências e de boas iniciativas.

Teremos uma estrutura completa para realizar cursos, promover capacitações e, claro, receber iniciativas e empresas interessadas em fazer parte desse grande hub.

Inovação social, como disse, é um caminho obrigatório. Trafegar por ele incentiva a noção de

comunidade, cria uma cultura de engajamento, estimula a empatia e a solidariedade, e gera senso de pertencimento. Mas para além disso, tem um potencial gigantesco de transformar vidas, contribuindo para um mundo mais justo, sustentável e igualitário. Essa é a verdadeira revolução!

Lucas Baldisserotto

CEO do CIEE-RS