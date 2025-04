Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Os dois anos do PDMS

O Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador, criado pela Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional dos Corretores de Seguros, completa dois anos com conquistas importantes para consumidores e empresas. Desenvolvido para ampliar a adesão a produtos de seguros no Brasil, o PDMS já implementou ações estratégicas que impactam diretamente a vida financeira das pessoas. Entre os objetivos do Plano está o de que o mercado segurador atinja a faixa de 10% do PIB até 2030.

Com 65 iniciativas previstas, o PDMS já implementou 10 ações estratégicas e mantém 35 em andamento, sendo que destas, seis são perenes e terão entregas ao longo de toda jornada do PDMS. Entre as medidas finalizadas, destacam-se:

1 - Combate a fraudes na saúde;

2 - Seguro como mitigador de risco de crédito;

3 - Modernização da desacumulação;

4 - Flexibilização da escolha do regime tributário em previdência;

5 - Títulos de capitalização como garantia pública;

6 - Uso de provisões técnicas para crédito;

7 - Adesão automática a planos previdenciários;

8 - Seguros de Pessoas e Previdência como garantia;

9 - Revisão regulatória da previdência;

10 - Regulamentação de associações e cooperativas no setor segurador.



Resultados que mostram o sucesso do PDMS



Em 2024, o mercado segurador pagou R$ 243 bilhões em indenizações, representando crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. A arrecadação total avançou 12,3%, chegando a R$ 435,8 bilhões. Entre os principais destaques estão os seguros patrimoniais, riscos financeiros e responsabilidade civil, além da previdência aberta.



Os próximos passos do PDMS



O diretor da CNseg, Alexandre Leal, disse que novas ações serão implementadas até o fim do ano, com a expectativa de que 40% dos projetos estejam concluídos em 2025. Segundo o executivo, o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador foi concebido para evoluir continuamente à medida do avanço no atingimento das metas estabelecidas. “Nossa abordagem prevê a inclusão de novas ações e iniciativas ao longo do caminho, garantindo que o programa acompanhe as transformações do setor, as demandas da sociedade e as inovações tecnológicas”, concluiu o executivo.





A proposta da Mapfre para ampliar o relacionamento com corretores



A Mapfre lançou o programa “Mapfre Mais Corretor”, uma iniciativa estratégica que redefine o relacionamento da companhia com seus parceiros comerciais. O projeto visa consolidar uma atuação mais próxima, simplificada e vantajosa para corretores de todo o país, combinando suporte consultivo, benefícios exclusivos e incentivo às vendas.

O programa introduz um modelo estruturado de reconhecimento, dividido em cinco categorias: Bronze, Prata, Ouro, Diamante e Rubi. Cada nível oferece benefícios progressivos, como treinamentos exclusivos, suporte prioritário, acesso a ferramentas digitais de gestão e comissionamento diferenciado.

Campanhas de incentivo, incluindo premiações como viagens nacionais e internacionais, complementam o pacote de vantagens. A meta da companhia é dobrar o atual número de 19 mil corretores até 2030, formando uma rede qualificada e integrada às demandas do mercado.