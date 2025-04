Arte e transformação: a cultura na vida dos jovens

Um show de música na praça, a oficina de escrita oferecida pela escola, o livro na mão no trem lotado, um cinema de rua ou na pré-estreia do shopping. O que podem parecer situações normais e até repetidas do dia a dia de muita gente é artigo de luxo e raro para muitos outros. Em um país que não prioriza a arte e ainda a banaliza como algo supérfluo, a discussão sobre a importância da cultura para os jovens geralmente fica em segundo plano, relegando um sem número de meninos e meninas a uma realidade de distância a ambientes que, definitivamente, transformam vidas.

Se engana quem acredita que a cultura faz parte apenas de momentos de lazer e ócio. Além de se tornar profissão de muitas pessoas, ela cumpre um papel essencial na saúde mental da sociedade. Frequentar atividades que envolvam música, literatura, dança e tantas outras áreas gera efeitos psicológicos muito importantes, seja na melhoria da autoestima, na diminuição do estresse e até mesmo no senso de engajamento a grupos e pertencimento, pautas tão trabalhadas atualmente entre os estudantes, por exemplo.

No Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE-RS), prezamos todos os dias por esse tema. Desde a estrutura do Teatro CIEE-RS Banrisul, que recebe atrações o ano todo, às iniciativas que buscam disseminar o acesso das atividades à comunidade, trabalhamos focados na convicção de que tudo isso transforma vidas. Não é à toa que percebemos a inclusão da pauta como preocupação crescente nas empresas e ambientes corporativos. Manter colaboradores, jovens ou não, conectados com movimentações artísticas amplia as opções de atração e retenção de talentos, sem contar o desenvolvimento da criatividade, fundamental no mundo atual.

Uma boa oportunidade para fazer a aproximação dos jovens com todo esse universo é a 14ª Bienal do Mercosul, que acontece em Porto Alegre até 1º de junho. São 18 instituições envolvidas, com obras de 77 artistas de diversas regiões do mundo. Países como Inglaterra, Lituânia, China, Tailândia, Taiwan, Coréia do Sul, e América Latina estão representados nas exposições na Capital.

Hora de colocar a cultura nas mãos, nos olhos e na vida de quem quer, e precisa. É nossa responsabilidade fazer com que todos façam parte.