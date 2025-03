Fetransul promove evento sobre transporte sustentável

A Federação das Empresas de Logística e Transporte do RS – FETRANSUL, promove no dia 02 de abril, às 14h, no Hotel Deville, em Porto Alegre, o painel CAMINHOS PARA UM TRANSPORTE SUSTENTÁVEL. O objetivo do evento é atualizar o setor empresarial sobre as novas tecnologias que estão sendo oferecidas pela indústria de caminhões, assim como sobre o desenvolvimento de combustíveis renováveis e alternativos. Biodiesel, diesel verde, e biometano, considerados os combustíveis do futuro, figuram entre as possibilidades que atendem ao objetivo de reduzir as emissões veiculares.

O painel terá quatro abordagens:

- Combustíveis alternativos

Erica Marcos - Gerente executiva ambiental da CNT.

- Tecnologias de veículos para operadores e embarcadores

Henry Joseph Junior - Diretor de sustentabilidade e de parcerias estratégicas e institucionais da ANFAVEA.

- Visão do Transportador X Cenário Atual e Futuro para Descarbonização

Gilvani Mossoi - Diretor da transportes Cavalinho.

- A visão dos revendedores sobre a matriz dos combustíveis

João Carlos Dal´Aqua - Vice-presidente da Fecombustíveis e presidente da Sulpetro

Homenagens à reconstrução do RS



Após o painel técnico, a partir das 17h, a FETRANSUL vai promover uma solenidade para entregar o Troféu ALMA GAÚCHA, que vai distinguir vinte Entidades privadas, Associações, Governos e Veiculos de Comunicação que se destacaram por suas iniciativas durante e após as inundações que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Francisco Cardoso, presidente da FETRANSUL, ressalta que o evento promoverá a troca de conhecimentos. "Além de abordar temas cruciais sobre sustentabilidade, como outras opções de combustíveis que podem reduzir custos operacionais e contribuir com o meio ambiente, também prestaremos uma homenagem a entidades e pessoas que representam aqueles que não mediram esforços para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Através deste reconhecimento, destacamos a solidariedade e a cidadania destas instituições e pessoas que tanto contribuíram", afirma o presidente.