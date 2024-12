Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Previdência privada aberta cresce mais de 50% nos dez primeiros meses de 2024

De janeiro a outubro de 2024 foram arrecadados, já descontados os resgates, R$ 51,2 bilhões em planos de previdência privada aberta. O número corresponde a uma expansão de 57,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado, conforme aponta o relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.

Nesse intervalo de tempo, foram R$ 162,6 bilhões captados no total, significando um crescimento de 16,9% na mesma base de comparação. Já os resgates aumentaram 4,5% no período, totalizando R$ 111,4 bilhões.

Em outubro de 2024 as pessoas possuíam, aplicados em planos de previdência privada aberta, mais de R$ 1,5 trilhão, o equivalente a 13,4% do PIB. São 14,3% a mais do que havia, em termos de ativos, no mesmo mês de 2023.

População protegida

O relatório também destaca que 11,2 milhões de pessoas contavam com, pelo menos, um plano de previdência privada aberta em outubro de 2024. Ou seja, cerca de 7% da população acima de 18 anos no País conta com essa proteção financeira.

Ao todo, no Brasil, existem mais de 14 milhões de planos de previdência privada aberta, dos quais 80% são da modalidade individual e 20% da coletiva.

Maioria dos aportes foram em planos VGBL

Outra maneira de distribuir esses planos é pelo produto. O relatório destaca que são 8,8 milhões de planos VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre –, que receberam 92% dos aportes no período, um volume de aproximadamente R$ 150 bilhões.

Os do tipo PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre – somam mais de 3 milhões de planos (22% do total) e arrecadaram R$ 10,2 bilhões ou 6% do montante arrecadado entre janeiro e outubro de 2024. Ademais, existem ainda 2,1 milhões de planos Tradicionais (15% do total de planos) que receberam R$ 2,5 bilhões no mesmo intervalo de tempo.

Edson Franco é reeleito para o comando da Fenaprevi

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida elegeu os novos dirigentes da entidade que representa empresas e entidades atuantes nos segmentos de previdência privada aberta e de seguros de pessoas

Edson Franco, atual presidente e CEO da Zurich Brasil, foi reeleito, em chapa única, para o triênio 2025–2028. A posse da diretoria estatutária irá ocorrer no início de fevereiro de 2025.

Fevereiro terá Exame para Habilitação de Corretores

A Escola de Negócios e Seguros realizará, entre 17 e 20 de fevereiro de 2025, no formato on-line, o 79º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros. As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de fevereiro.

Interessados em ingressar no segmento de intermediação de seguros podem escolher entre sete modalidades: Capitalização; Vida e Previdência; Capitalização e Vida e Previdência; Seguros de Danos (Demais Ramos); Capitalização + Seguros de Danos (Demais Ramos); Vida e Previdência + Seguros de Danos (Demais Ramos); ou Todos os Ramos. A ENS oferece curso preparatório on-line.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo e serem maiores de idade. Aqueles que forem aprovados receberão certificado que possibilita solicitar registro profissional junto à Superintendência de Seguros Privados. Os resultados serão divulgados em 09 de abril.