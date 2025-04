Universitário do Amanhã: uma chance para o presente

As grandes conquistas do futuro geralmente se iniciam a partir de uma escolha. Um importante desafio que muitas pessoas enfrentam é que tais decisões muitas vezes precisam ser tomadas quando ainda não temos experiência e maturidade suficiente. Mesmo que a vontade sobre. Na juventude, muitas oportunidades aparecem e acabamos deixando passar, pelo simples fato de não percebermos o tamanho do que se abriu para nossas vidas.

É essa a importância que damos para o Universitário do Amanhã, que está com inscrições abertas e quer preparar alunos da rede pública de ensino no Rio Grande do Sul para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do RS (SEDES), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do RS (CIEE-RS), oferece videoaulas gravadas nas quatro linhas de aprendizagem: Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. Mais do que isso. Oferece uma chance de qualificação para que os estudantes cheguem afiados para uma seleção que, literalmente, pode mudar suas vidas.

Todos sabemos que olhar para a educação com prioridade é mais do que urgente. Fazer dela a pauta central de qualquer debate sobre desenvolvimento socioeconômico. O ensino superior aumenta a empregabilidade e não é mais assunto para depois. Já perdemos muito tempo tentando encontrar caminhos. O momento agora é de agirmos para colocarmos em práticas tantas soluções que já são possíveis. Quantos postos estão deixando de existir em razão do avanço da tecnologia? Dar condições aos jovens para que possam se preparar para cursar uma universidade é uma dessas ações concretas. E, claro, o CIEE-RS faz questão de ser protagonista.

A meta é preencher rapidamente as mais de 5 mil vagas disponíveis. Cinco mil oportunidades de termos profissionais preparados e seres humanos aptos para um futuro que vai exigir muito de todos, mas que, também, vai entregar bastante para quem estiver em condições de corresponder às expectativas. Que as famílias se engajem e comentem entre os jovens sobre a pauta. Que mães e pais mostrem aos filhos essa iniciativa. E que os estudantes façam uma escolha que, certamente, vai levá-los muito longe.

CIEE-RS