Quando o sonho encontra uma oportunidade

Identificar e reter talentos estão entre os maiores desafios enfrentados por recrutadores de profissionais. Conseguir enxergar num candidato a uma vaga suas habilidades ou, após a contratação, saber quais as aptidões que podem estar latentes e podem ser estimuladas é, sem dúvida, um dom. Mas também é algo a ser aprimorado com técnica e uma boa dose de sensibilidade.

O supervisor da Aprendizagem no Marketing do CIEE-RS, Thiago Figueiredo, conta que o recrutamento de jovens é mais desafiador, pois os candidatos costumam ser muito novos e ainda estão se descobrindo. O publicitário acredita que trabalhar a escuta é a chave para acertar na escolha.



“A entrevista é o momento para uma conversa aberta, para entender os interesses do jovem, sua vocação, o perfil, o que já demonstra, o que traz. Normalmente quem está interessado vem com mais informações sobre a empresa, a vaga, a área de atuação”, pontua.



Há nove meses, ele encontrou uma candidata bem decidida. “Foi a primeira vez que alguém manifestou na entrevista que queria seguir carreira no marketing. Eu percebi o brilho no olhar, a vontade de querer aprender e estudar mais sobre a área”, afirma.

Ele fala da jovem aprendiz Joana Soares. Sua função é pesquisar referências, criar roteiros e editar vídeos para as redes sociais da organização, além disso constrói textos para e-mail marketing e cria artes com uso de IAs. Aos 16 anos, ela planeja cursar Publicidade e Propaganda. “Meu interesse surgiu quando trabalhei em home office com uma prima e ela me passou uma demanda de marketing. Eu comecei a ver que isso era o que eu gostava, me trazia paz e me deixava feliz”, conta.

Joana se candidatou a uma vaga para a área administrativa. Ao chegar na entrevista, descobriu que o marketing também estava recrutando. “Eu falei: quero tentar essa vaga. Foi a oportunidade que eu precisava para realizar meu sonho”, ressalta a jovem.

Para o supervisor foi o encontro perfeito do sonho com a oportunidade, no qual a equipe e o CIEE-RS também ganharam muito. “Ao ter alguém muito interessado na área, o processo de aprendizado dessa pessoa, as entregas, a forma de enfrentar os desafios vão ser muito mais legais e proveitosos”, conclui Thiago.

CIEE-RS