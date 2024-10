O professor como transformador de vidas

A educação e a formação de um aluno atravessam muitas fases e encontram diversos personagens ao longo de toda sua caminhada. Da escola para as universidades, até o mundo do trabalho, são inúmeras as figuras que contribuem com conhecimento, lições de vida e compartilhamento de experiências. Mas o protagonismo desta relação, além do próprio aluno, fica para quem acompanha em sala de aula essa evolução.

O dia 15 de outubro, Dia do Professor, deve reforçar a necessidade de sermos mais sensíveis às pautas de valorização desse profissional. Algo que o CIEE-RS trabalha no dia a dia, justamente por entender que o sucesso dos estudantes está diretamente ligado à relação com professoras e professores estimulados e bem preparados para dar o suporte que tanto precisam.



O professor representa a base necessária em um momento de tantas incertezas e, tanto no estágio quanto na aprendizagem, exerce um papel chave em todas as gerações.



O CIEE-RS gerou, nos seus 55 anos de atuação, mais de 3 milhões de oportunidades transformadoras. Vidas que foram impactadas pelas primeiras experiências profissionais proporcionadas, mas, antes, por tudo o que é constantemente ensinado a eles. Seja nos conteúdos educacionais, seja nos aconselhamentos e exemplos que transcendem cadernos e livros.

A organização é referência por ser catalisadora de desenvolvimento, apostar na inserção no mundo do trabalho e em projetos sociais inovadores para possibilitar a estagiários e aprendizes uma nova chance, um horizonte que os permita sonhar e realizar. Objetivos muito parecidos com os dos professores. Por isso o CIEE-RS compreende tanto sua atuação e busca ser parceiro de quem está junto dos jovens em um momento de incertezas e expectativas.

Nada vai substituir o professor. No seu dia ou em todos os outros, que saibamos dar a merecida atenção, e levar nossa admiração para a vida real. Ali, onde as trajetórias dos nossos jovens são transformadas.