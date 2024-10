Oportunidade na área da enfermagem

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) vai oferecer 50 bolsas de estudos para jovens ou adultos da região Metropolitana que vivem em situação de vulnerabilidade. Por meio de uma parceria com a Santa Casa de Porto Alegre, o Programa Bolsa Integral para o curso Técnico em Enfermagem foi criado com o objetivo de promover a inclusão social por meio da formação de qualidade, proporcionando melhores oportunidades no mundo do trabalho. Além disso, atende a uma demanda crescente por profissionais da saúde — dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam um déficit global de 5,9 milhões de enfermeiros e técnicos.

A assinatura do convênio entre as duas instituições será nesta quarta-feira (9), quando também iniciam as inscrições. Para se candidatar a uma bolsa integral, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e residir nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul ou Viamão. A idade mínima para concorrer a uma vaga é 18 anos completos. Além disso, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir do 2º ano.



O curso será realizado pela Escola Técnica Santa Casa de Porto Alegre, o que possibilita aos alunos a vivência dentro de um dos mais modernos complexos hospitalares do Brasil, com mais de 220 anos de história.



O CIEE-RS é o patrocinador do total do curso. O aluno não terá qualquer custo com as mensalidades e também receberá o material didático e terá todas as ferramentas de trabalho necessárias durante a formação. O curso tem duração de dois anos e as aulas começam em novembro.

Outras informações e o formulário para se inscrever estarão disponíveis no site do CIEE-RS a partir do dia 09.