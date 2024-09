Banrisul e Serpro lançam rede Blockchain que será fundamental para o Drex

Em uma colaboração estratégica, o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e o Banrisul realizam o lançamento da primeira rede Blockchain na tecnologia Hyperledger Besu conectada entre as duas organizações. A novidade representa um avanço significativo rumo à inovação e eficiência nos serviços públicos e financeiros.

A iniciativa foi concebida para operar em uma infraestrutura da Nuvem de Governo do Serpro, proporcionando um ambiente seguro e escalável para a publicação de contratos em um ambiente de testes, fundamental para a entrada das empresas no ambiente do Drex.

De acordo com o Banco Central (BC), o Drex é, em síntese, o próprio real: a moeda brasileira em formato digital, com o mesmo valor e aceitação do real tradicional. Vai permitir vários tipos de transações financeiras seguras com ativos digitais e contratos inteligentes. Esses serviços financeiros serão liquidados pelos bancos dentro da Plataforma Drex do BC, que utiliza a Tecnologia de Registro Distribuído (em inglês Distributed Ledger Technology – DLT).

Hyperledger Besu é a tecnologia escolhida para o piloto do Real Digital e é justamente uma DLT. Pode ser explicada como um formato de livro-contábil digital que registra as transações dos usuários. Foi desenvolvida em 2019 pela Hyperledger, um projeto colaborativo de código aberto da Linux Foundation.

Serpro e Banrisul saem na frente



O superintendente de Inovação Financeira do Banrisul, Humberto Silva, avalia que a integração entre as infraestruturas do Banco e do Serpro é um primeiro passo para viabilizar este ambiente de colaboração, com potencial de proporcionar casos de uso realmente inovadores para o mercado. “Pretendemos explorar todas as possibilidades, abrir portas para o desenvolvimento de serviços financeiros mais disruptivos, com uso de smart contracts e participação de outros entes não-financeiros. O futuro desta parceria é muito promissor, queremos estimular cada vez mais este ambiente de inovação colaborativa", celebra Humberto Silva.

"Estamos trabalhando junto com o Banrisul para conhecer a infraestrutura do Drex na prática, testando casos reais. Como o futuro do Drex é baseado na tecnologia Blockchain, em que tudo é garantido por criptografia, a segurança é um item básico e fundamental", avalia o gestor de Produtos Blockchain no Serpro, Guilherme Funchal.

De acordo com Funchal, o Drex faz parte dos esforços do Banco Central em explorar as tecnologias de Blockchain e moedas digitais soberanas. “A ideia por trás disso é modernizar o sistema financeiro, aumentar a eficiência das transações e inclusão financeira, além de fornecer uma alternativa ao dinheiro físico”, descreve o gestor do Serpro.

“Ao lançar esta rede Blockchain inovadora, estamos pavimentando o caminho para um futuro no qual a tecnologia desempenha um papel central na promoção da transparência, segurança e eficiência em transações financeiras”, afirma o gestor do Serpro. De acordo com Funchal, este é apenas o começo de uma jornada rumo a um mundo digital mais conectado, ágil e confiável.

Parceria estratégica

“Esta parceria estratégica entre duas entidades líderes em tecnologia, governança e inovação, reflete o compromisso mútuo de buscar soluções de ponta para os desafios do mercado atual”, destaca a diretora de Negócios Econômico-Fazendários do Serpro, Ariadne Fonseca, que ressalta a atuação em sinergia da empresa com a Diretoria de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital do Banrisul.

A importante entrega realizada foi planejada como parte do acordo de cooperação entre o Serpro e o Banrisul, oficializado em Brasília no dia 08 de março de 2024. “Este acordo, celebrado com visão de futuro e compromisso com a excelência tecnológica, destaca a determinação de ambas as instituições em impulsionar a transformação digital e criar novas oportunidades para seus clientes e parceiros”, conclui Ariadne Fonseca.