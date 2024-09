Bolsa auxílio nos estágios: o esforço precisa ser recompensado e estimulado

O estágio é um momento crucial para a formação de jovens em transição para o mercado de trabalho, mas, para muitos, a experiência vai além da aplicação do conhecimento adquirido na sala de aula. Para uma significativa parcela desses jovens, a bolsa auxílio é fundamental para a manutenção de sua jornada acadêmica e, em muitos casos, até mesmo para o sustento de suas famílias.

Segundo a pesquisa Perfil do Estagiário 2024, 27,13% dos estagiários pertencem a famílias cuja renda mensal não ultrapassa um salário mínimo, e outros 51,49% estão na faixa entre um e três salários mínimos. Isso significa que cerca de 80% dos estagiários estão em situações financeiras que exigem um cuidado maior na formulação de políticas que garantam a viabilidade de suas formações.



8 em cada 10 estagiários gaúchos e suas famílias vivem com renda de até 3 salários mínimos e a valorização do estágio está ligada a uma remuneração justa.



“A bolsa auxílio ajuda a cobrir despesas como transporte, alimentação, material didático e outras necessidades básicas, reduzindo as barreiras econômicas que poderiam levar ao abandono escolar”, aponta Marcos Pan, gerente de estágios do CIEE-RS.

Na pesquisa de Perfil do Estagiário também chama a atenção o cenário em que 46% dos estudantes que iniciaram estágio, foram os primeiros da família a realizar curso superior. “É uma prova de que o ingresso no mundo do trabalho promove a transformação social, que é um dos propósitos do CIEE-RS”, destaca Pan.

“A valorização do estágio está estreitamente ligada a uma remuneração justa. Além de oferecer experiência prática e aprendizado, um estágio remunerado de maneira adequada reconhece o esforço e o trabalho do estagiário, contribuindo para sua motivação e desenvolvimento profissional”, completa o gerente de estágios.

Um olhar cuidadoso para a importância de uma bolsa auxílio adequada e benefícios que estimulem o crescimento profissional não é apenas uma questão de justiça social, mas também um investimento no futuro desses profissionais e, por conseguinte, no desenvolvimento do mercado de trabalho.

CIEE-RS