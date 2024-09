Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Segmento dos Seguros de Pessoas crescem no 1º semestre

Relatório da Federação Nacional de Previdência e Vida apontou que no primeiro semestre de 2024 a arrecadação dos seguros de pessoas chegou a R$ 34,9 bilhões. Isto significou um crescimento de 18% na comparação com o mesmo período de 2023. O documento foi elaborado a partir dos dados da Superintendência de Seguros Privados.

Conforme análise técnica da Fenaprevi, ocorreu no período um forte crescimento dos seguros Prestamista (20,7%) e Vida Individual (25,3%). Isso é equivalente a um aumento de, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão em cada, o que explica 64% da alta dos seguros de pessoas no período. Além disso, outros dois segmentos com variações superiores a 20% foram os seguros Funeral (25,7%) e o de Acidentes Pessoais (21,5%).

Ao distribuir o montante arrecadado nos seis primeiros meses de 2024 pelas coberturas, nota-se que a maior participação foi do Prestamista (28%), seguido pelo Vida Individual (24%) e o Vida em Grupo (23%). Além disso, 13% foram arrecadados no seguro de Acidentes Pessoais e 12% restantes em outros seguros de pessoas.

Conforme o presidente da Fenaprevi, Edson Franco, os números são explicados pelo contexto econômico e social. O dirigente ressaltou que a ampliação do rendimento médio dos trabalhadores e a expansão do crédito são exemplos de fatores determinantes para o resultado nos ramos Prestamista e Vida.

Para Franco, existe um forte indício de que a população deseja ampliar a sua proteção, fato que deve ser encorajado, tanto no aspecto securitário como no previdenciário. “No segmento de seguro de pessoas é necessário expandir o portfólio de soluções financeiras oferecidas à população, como através do Seguro de Vida Universal, que está pendente de regulamentação. Já no caso dos planos de natureza previdenciária, a expectativa é que não sejam onerados com mais um imposto, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação”, afirmou.



Setor transfere R$ 7,8 bilhões à população segurada



O estudo da Fenaprevi destaca que foram pagos R$ 7,8 bilhões em sinistros para a população segurada, representando um aumento de 5,7% em comparação com o mesmo semestre de 2023. A exemplo dos prêmios, o resultado também é puxado pelos seguros Prestamista e Vida Individual, os quais apresentaram os maiores crescimentos: de 45,7% e 25,7%, respectivamente. Em termos de participação no montante de sinistros pagos, 51% foram em Vida (Individual e Coletivo), 24% no seguro Prestamista e 11% no Acidentes Pessoais.



