Base do governo Melo quer acelerar votação do Plano Diretor de Porto Alegre

Plano Diretor de Porto Alegre chegarem na Câmara Municipal e serem aprovados em 2009 e 1999, como a Coluna contou na semana passada Foram dois anos entre os projetos dochegarem na Câmara Municipal e serem aprovados em 2009 e 1999, como. Mas, para os dois projetos que tramitam agora, o governo de Sebastião Melo (MDB) e a presidente do Legislativo, vereadora Nádia Gerhard (PL), querem superar o Plano Diretor de 1979, que tramitou por cerca de cinco meses antes de ir a votação.

A ideia é colocar as propostas em votação em dezembro, antes do recesso de fim de ano - se conseguir, seriam pouco mais de três meses de tramitação desde que as propostas foram protocoladas. Estão em apreciação o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) Nº 019/25 PLCE Nº 020/25 - se conseguir, seriam pouco mais de três meses de tramitação desde que as propostas foram protocoladas. Estão em apreciação o Projeto de Lei Complementar do Executivo, que institui o Plano Diretor Urbano Sustentável, e o, que dispõe sobre o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo no Município de Porto Alegre.

a presidência da Câmara não descarta chamar sessões extraordinárias no fim do ano, como informa Para conseguir o feito,no fim do ano, comoa repórter Sofia Utz. Melo evita falar em prazo e sustenta que o parlamento tem seu tempo e autonomia. Mas já afirmou que ficaria “satisfeito se votasse esse ano (2025)”. O mandato de Nádia se encerra com o fim do ano e, a partir de janeiro de 2026, o comando do Legislativo será do vereador Moisés Barboza (PSDB), também da base de Melo.

Na sessão plenária de segunda-feira, dia 20, o vereador Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na Câmara, pediu inversão na pauta para “correr a pauta sobre o Plano Diretor”. Isso porque um projeto de lei só pode ser encaminhado para as comissões após passar por duas sessões de pauta, o que alcançou na segunda. Como, pelo regimento, a pauta é o último item a ser apreciado, depois até da ordem do dia, requerimentos para a inversão de pauta são habituais, mas não deixa de representar a intenção de agilizar o trâmite.

Na tribuna para sustentar o pedido, Cecchim bravou contra a oposição, que orientou voto contrário ao requerimento, afirmando que “vocês não vão fazer o que querem na gritaria, vão obedecer à maioria. Não precisa obedecer, (mas) vão se curvar”. E acrescentou que para o governo, enquanto tiver “essa maioria sólida que temos, vamos votar tudo o que vier aqui”.

Cecchim é também o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, que tem Jessé Sangalli (PL) como relator. Na reunião de sexta-feira passada foi definido o calendário de trabalhos e a entrega do relatório final até 1º de dezembro. Foi estipulado um prazo de quatro semanas a contar o dia da reunião – 12 de novembro, portanto – para vereadores apresentarem emendas aos projetos, e 27 de novembro para a entrega dos pareceres temáticos, que juntos servirão de base para a análise de Jessé.

audiência pública, marcada para o dia 4 de novembro Antes dessas entregas, será realizada uma, terça-feira, à noite. A audiência precederá também a conclusão das reuniões do Fórum de Entidades, que segue com atividades até 7 de novembro. A presidência é do vereador Tiago Albrecht (Novo), também da base.