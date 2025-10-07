Porto Alegre,

Publicada em 07 de Outubro de 2025 às 20:03

Posse do Fórum das Entidades dá tom de como serão debates do Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre

Primeira reunião do Fórum de Entidades do Plano Diretor de Porto Alegre durou quase 4 horas

Johan de Carvalho/CMPA
A reunião de posse do Fórum de Entidades na Câmara Municipal de Porto Alegre mostrou que o trâmite dos projetos de lei do novo Plano Diretor mobilizará grandes debates no Legislativo. Composta por três parlamentares e dois representantes da sociedade, a mesa diretora do Fórum é composta pelos vereadores Tiago Albrecht (Novo), coordenador-geral; Giovane Byl (Podemos), 1º vice-coordenador; e Juliana de Souza (PT), 1ª secretária. Das entidades foram eleitos Felisberto Seabra Luisi (Fórum Regional de Planejamento 1), 2º vice-coordenador; e Amanda Cardoso (Sindicato dos Bancários), 2ª secretária.
Convicta de fazer a votação acontecer ainda em 2025, no seu mandato como presidente do Legislativo, a vereadora Nádia Gerhard (PL) disse que as reuniões do Fórum podem durar o dia inteiro, desde que esgote o debate de cada tema. A Coluna fez uma análise de que essa intenção dificilmente será cumprida. O primeiro encontro, na sexta-feira passada, dia 3, indicou isso e deu uma mostra de que como serão os demais: prevista para eleger e dar posse aos dois representantes dentre as 74 entidades e movimentos sociais inscritos e homologados, o que poderia ser apenas uma reunião protocolar se estendeu por quase quatro horas.
Chamada para as 9h da manhã, o horário foi um dos vários pontos questionados. Paulo Guarnieri, da Associação de Ajuda Mútua Voluntários da Ecologia, lembrou que na revisão anterior da lei, que tramitou na Casa entre 2007 e 2009, as reuniões do Fórum aconteceram à noite. Para o trâmite atual, estão previstas sete reuniões temáticas, que se relacionam com os temas apresentados pela prefeitura no projeto do novo Plano Diretor. Todas as entidades poderão participar de todas as reuniões. A resolução da mesa diretora da Câmara sobre o regramento do Fórum prevê 10 falas por encontro. Cláudia Fávaro, da Instituto Pixurum - Cultura, Pesquisa, Estudos e Ações Urbanas, foi uma das pessoas a reivindicar mais espaço, de ao menos 50% das entidades presentes nas reuniões. Albrecht (Novo), respondeu que poderá eventualmente flexibilizar, mas isso não foi oficializado.
Além destes, os demais questionamentos foram principalmente sobre a condução dos trabalhos e tiveram início logo na abertura. Nádia disse que, das entidades homologadas, nem todas haviam apresentado todos os documentos, e o prazo foi estendido até dia 9. Ela então não queria autorizar a votação destas na escolha da representação de seus pares, e diversas críticas e propostas foram feitas, inclusive se cogitou adiar a votação.
Ao fim, a presidente se convenceu de seguir com o pleito. Mas, dirimido o primeiro impasse, o próximo chegou quando uma representante de entidade (nem todas as 74 compareceram) foi ao microfone declarar voto: seu nome não constava no documento enviado e a presidente da Casa não quis computar a escolha. Casos assim, repetidos, foram justificados pela falta de clareza da ficha de inscrição disponibilizada pela Câmara.
Das três horas e cinquenta minutos de reunião, que está na íntegra no canal do YouTube da TV Câmara, mais de uma hora foi para definir quem poderia votar – ao fim, indicados como titulares ou suplentes puderam votar. A atividade se estendeu até por volta das 13h deu o tom do embate que vai pautar as reuniões do Fórum, no campo das ideias e da regularidade dos procedimentos. O próprio edital aberto para as entidades chegou a ser questionado na Justiça, mas a ação não logrou êxito. Judicializações, que aconteceram durante o trâmite no Executivo, podem se repetir na fase legislativa.
“Todo processo político tem idas e vindas. É algo da política, vejo com naturalidade”, respondeu à Coluna o coordenador Tiago Albrecht. Ele explica que o debate feito em cada reunião resultará num documento final a ser entregue à Comissão Especial do Plano Diretor, o que está previsto para acontecer em 7 de novembro.
O próximo encontro está previsto para quinta-feira, dia 9. A secretária adjunta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Júlia Zardo, acompanhará todas as reuniões. Uma apresentação do tema em debate será feita no início de cada reunião por um profissional da equipe responsável pela elaboração do projeto de lei do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Lista dos participantes

  • Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
  • Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental
  • Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura
  • Associação Casa de Cultura Diógenes de Oliveira
  • Associação Comercial de Porto Alegre
  • Associação Cultural e Educativa pelo Desenvolvimento do Bairro Farrapos
  • Associação Cultural Rádio Comunitária do Bairro de Ipanema
  • Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes
  • Associação de Ajuda Mútua Voluntários da Ecologia
  • Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e MEI
  • Associação de Reciclagem Ecológica da Vila dos Papeleiros
  • Associação do Comércio e Indústria da Restinga
  • Associação dos Atingidos Pela Enchente do Sarandi
  • Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre
  • Associação dos Moradores e Amigos da Chácara das Pedras
  • Associação dos Proprietários do Porto Seco
  • Associação dos Técnicos de Ensino Superior do Município de Porto Alegre
  • Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento
  • Associação Gaúcha de Microcervejaria
  • Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural
  • Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial
  • Associação Juristas pela Democracia
  • Associação Médica do Rio Grande do Sul
  • Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras Públicas
  • Associação Sul Riograndense da Construção Civil
  • Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre
  • Casca Instituto Socioambiental
  • Coletivo Preserva Parque Marinha
  • Coletivo Preserva Redenção
  • Conselho Regional de Corretores de Imóveis
  • Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pucrs
  • Diretório Acadêmico de Economia, Contábeis e Atuariais da UFRGS
  • Diretório Central de Estudantes da Pucrs
  • Emancipa Comunidades
  • Fórum de Gestão e Planejamento RP1
  • Fórum Social das Periferias de Porto Alegre
  • Frente Quilombola do Rio Grande do Sul
  • Fundação Porto Alegre Congressos e Eventos
  • Grupo de Estudos Temáticos e Ambientais
  • Guayí
  • Instituto Atlantos
  • Instituto de Arquitetos do Brasil
  • Instituto de Pesquisa e Formação Zumbi Vive
  • Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais
  • Instituto Multiplicidade
  • Instituto Pixurum - Cultura, Pesquisa, Estudos e Ações Urbanas
  • Laboratório de Políticas Públicas e Sociais
  • Movimento Cidade Baixa de Lutas
  • Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
  • Movimento Nacional de Luta pela Moradia
  • Movimento Resistência Participativa/Despertar Coletivo
  • Movimento Salve o Parque Harmonia
  • Preserva Zona Sul
  • Rede PreservaPOA
  • Rotary Clube de Porto Alegre Beira-Rio
  • Ser Ação Ativismo Ambiental
  • Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no RS
  • Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul
  • Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre
  • Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul
  • Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico do RS
  • Sindicato dos Bancários de Porto Alegre
  • Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul
  • Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Porto Alegre e Região
  • Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Rio Grande do Sul
  • Sindicato dos Lojistas de Comércio de Porto Alegre
  • Sindicato dos Municipários de Porto Alegre
  • Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre
  • Sindicato Intermunicipal das Empresas, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais no RS
  • Sindicato Intermunicipal do Comércio Atacadista de Materiais de Construção, Louças, Tintas, Ferragens, Vidros Planos, Cristais, Espelhos do Estado
  • Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul
  • Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul
  • União das Associações de Moradores de Porto Alegre
  • União Nacional por Moradia Popular

