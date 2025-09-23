Fórum de Entidades do Plano Diretor de Porto Alegre recebe inscrições até dia 29

Teve início na segunda-feira e segue até o dia 29 de setembro o período de inscrição para entidades e movimentos sociais que desejem participar do Fórum de Entidades da Câmara Municipal destinado a debater o projeto do Plano Diretor Urbano Sustentável do Município de Porto Alegre e o projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

A instalação do fórum está marcada para o dia 3 de outubro e terá sete reuniões, todas de manhã no mês de outubro. A previsão é que o relatório final seja apresentado à Comissão Especial do Plano Diretor em 7 de novembro, único dia que a atividade será à tarde, às 17h.

acesse aqui Interessados devem preencher um formulário de inscrição ( . O requerimento deverá ser instruído, no caso de entidades, com cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria; e, no caso de movimentos sociais sem personalidade jurídica, com documento que comprove a sua atuação em Porto Alegre.