Fórum de Entidades do Plano Diretor de Porto Alegre recebe inscrições até dia 29

Teve início na segunda-feira e segue até o dia 29 de setembro o período de inscrição para entidades e movimentos sociais que desejem participar do Fórum de Entidades da Câmara Municipal destinado a debater o projeto do Plano Diretor Urbano Sustentável do Município de Porto Alegre e o projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
A instalação do fórum está marcada para o dia 3 de outubro e terá sete reuniões, todas de manhã no mês de outubro. A previsão é que o relatório final seja apresentado à Comissão Especial do Plano Diretor em 7 de novembro, único dia que a atividade será à tarde, às 17h.
Interessados devem preencher um formulário de inscrição (acesse aqui). O requerimento deverá ser instruído, no caso de entidades, com cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria; e, no caso de movimentos sociais sem personalidade jurídica, com documento que comprove a sua atuação em Porto Alegre.
A inscrição deve ser encaminhada através do e-mail protocolo@camarapoa.rs.gov.br ou apresentada no Protocolo da Câmara (av. Loureiro da Silva, 255), entre 8h30 e 12h ou entre 13h30 e 18h (às sextas-feiras, até 16h30).
22/09 a 29/09 — Credenciamento de Entidades
1º/10 — Homologação do Credenciamento
03/10 • 9h — Instalação do Fórum de Entidades
Apresentação e discussão
09/10 • 9h — Desenvolvimento Social e Cultural
10/10 • 9h — Patrimônio Cultural
16/10 • 9h — Mobilidade e Transporte
17/10 • 9h — Ambiente Natural
23/10 • 9h — Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana
24/10 • 9h — Gestão da Cidade
30/10 • 9h — Desenvolvimento Econômico
07/11 • 9h — Apresentação Relatório Final do Fórum de Entidades
07/11 • 17h — Encaminhamento à Comissão Especial do Plano Diretor