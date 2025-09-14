Novo Plano Diretor de Porto Alegre deve ficar para 2026

Embora o governo conte com maioria na Casa para aprovar projetos de lei complementar, caso destes em análise (que precisam de 18 votos favoráveis dos 35 vereadores), há até mesmo na base aqueles receosos com o volume de alterações propostas. Assim, demandam tempo de análise e consulta às bases para se posicionar. Isso deve empurrar a apreciação em plenário para depois das eleições.

A pressa não é só do governo – um representante do setor da construção civil disse à coluna que empresários esperam a votação para abril de 2026, o que contempla tempo para os debates e se antecipa ao período das eleições gerais. Na Câmara, vereadores receiam que isso não seja possível. A oposição reclama mais tempo e espaço para a participação social e tentará frear mudanças como os novos limites de alturas para os prédios que foram propostas (podem chegar a 130 metros em partes específicas da cidade).

Apesar da pressa do governo, que depende da aprovação das propostas para validar novas regras construtivas para toda a cidade, até mesmo integrantes da base demonstram receio de atropelar o debate. Novas etapas participativas estão previstas no Legislativo com o tradicional Fórum de Entidades , momento dos lobbies que serão traduzidos em emendas aos projetos

O Plano Diretor vigente em Porto Alegre é de 1999, com revisão sancionada em 2010. A revisão anterior chegou ao Legislativo em 4 de setembro de 2007 , enviada pelo então prefeito José Fogaça (MDB, 2005-2010), e a votação foi concluída em 30 de novembro de 2009 . Ou seja, passaram-se dois anos e uma eleição municipal neste período.

O trâmite ao longo de seis anos

Do início do trâmite da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre no Executivo, que teve início ainda antes da pandemia, na gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020), até o envio dos projetos para a Câmara, exatos seis anos se passaram.

Em agosto de 2019, Germano Bremm assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (atual Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), à qual está vinculada a equipe de planejamento urbano, e permanece desde então, sendo o único secretário que resistiu à mudança de governo.

No mesmo mês, um memorando de entendimentos foi assinado com a ONU-Habitat visando apoio técnico para a revisão. Oficinas regionais foram realizadas entre outubro e novembro. Em dezembro, o apoio foi formalizado com outra agência da ONU, o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Planos Diretores específicos" para o Centro Histórico . As regras construtivas foram modificadas nestas regiões, mas não no restante da cidade, o que só acontecerá com a aprovação dos projetos agora em tramitação. A pandemia de Covid-19 que chegou ao Brasil no início de 2020 fez com que as atividades participativas da revisão fossem suspensas. No ano seguinte, Sebastião Melo (MDB, 2021-atual) assume a prefeitura da Capital e prepara ". As regras construtivas foram modificadas nestas regiões, mas não no restante da cidade, o que só acontecerá com a aprovação dos projetos agora em tramitação.

Nos anos que se seguiram, teve o rompimento da intenção firmada, via PNUD, de contar com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) na revisão. Também via PNUD, um convênio foi firmado no fim de 2022 com a empresa Ernst & Young, que prestou consultoria ao município.

Um seminário e duas conferências foram realizadas, até que a Justiça acolheu o pedido feito em uma ação civil pública e determinou, no fim de 2023, a realização de eleições para o Conselho do Plano Diretor, atrasada há mais de três anos na ocasião.

projetos de lei do Plano Diretor Poucas semanas depois da posse dos novos conselheiros, o Rio Grande do Sul foi tomado pela enchente de maio de 2024, o que impactou a rotina da população e de todos os serviços prestados pelo poder público. A retomada da revisão voltaria à pauta da prefeitura somente em 2025. A divulgação dosaconteceu em julho deste ano.

A principal mudança proposta é a separação das regras para construir (Lei de Uso e Ocupação do Solo), do que é o Plano Diretor em si, considerado pelo governo um documento estratégico. O zoneamento mudará em toda a cidade, alterando a altura das construções e o perfil de atividades (comércio, serviço e indústria) autorizadas.

A altura máxima permitida, que atualmente é de 52 metros em toda a cidade (exceto mudanças recentes no Centro, 4º Distrito e a liberação por projetos especiais), passará para até 130 metros. Recuos frontais deixarão de ser exigidos em regiões com maior densidade construtiva, o que leva a construção até o limite do terreno. Com isso se busca favorecer a implementação de "fachadas ativas" com comércio e serviços que levem movimento para as calçadas. Na prática, a cidade amplia o seu potencial construtivo.