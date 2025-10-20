Câmara de Porto Alegre terá audiência pública sobre o Plano Diretor em novembro

Está marcada para a noite de 4 de novembro, terça-feira, a audiência pública na Câmara Municipal de Porto Alegre sobre os projetos de lei do Plano Diretor. A atividade terá início às 19h e será realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal (Av. Loureiro da Silva nº 255).

(PLCE) Nº 019/25 PLCE Nº 020/25 Duas propostas enviadas pelo governo ao Legislativo estarão em pauta: o Projeto de Lei Complementar do Executivo, que institui o Plano Diretor Urbano Sustentável, e o, que dispõe sobre o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo no Município de Porto Alegre.

Fórum de Entidades Comissão Especial do Plano Diretor A audiência acontecerá antes do encerramento do, previsto para 7 de novembro, e da votação do relatório final da, marcado para 4 de dezembro. Após estas etapas, o projeto será incluído na ordem do dia para discussão em duas sessões consecutivas antes de ir à votação. Emendas durante a fase de discussão prevê a volta da proposta para a Comissão Especial.