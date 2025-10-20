Porto Alegre,

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 17:45

Câmara de Porto Alegre terá audiência pública sobre o Plano Diretor em novembro

Pórtico da Câmara Municipal de Porto Alegre, situada na Av. Loureiro da Silva nº 255

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
Está marcada para a noite de 4 de novembro, terça-feira, a audiência pública na Câmara Municipal de Porto Alegre sobre os projetos de lei do Plano Diretor. A atividade terá início às 19h e será realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal (Av. Loureiro da Silva nº 255).
Duas propostas enviadas pelo governo ao Legislativo estarão em pauta: o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) Nº 019/25, que institui o Plano Diretor Urbano Sustentável, e o PLCE Nº 020/25, que dispõe sobre o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo no Município de Porto Alegre.
A audiência acontecerá antes do encerramento do Fórum de Entidades, previsto para 7 de novembro, e da votação do relatório final da Comissão Especial do Plano Diretor, marcado para 4 de dezembro. Após estas etapas, o projeto será incluído na ordem do dia para discussão em duas sessões consecutivas antes de ir à votação. Emendas durante a fase de discussão prevê a volta da proposta para a Comissão Especial.
As manifestações, durante a audiência, se darão mediante inscrição após a abertura do evento. A audiência será transmitida pela TV Câmara, canal 16 da NET, pelo canal digital 11.3, e pelo canal da TV Câmara no Youtube.

