Homenagens marcam celebração dos 35 anos do Orçamento Participativo em Porto Alegre

Os 35 anos da criação do Orçamento Participativo (OP) estão sendo celebrados nesta semana em Porto Alegre. A programação teve início na noite de segunda-feira, dia 9, com homenagem a pessoas envolvidas com a construção e a história do OP.

Modelo de gestão que inclui a sociedade na decisão sobre os investimentos públicos, o OP surgiu em Porto Alegre em 1989. O ex-prefeito Olívio Dutra (PT), responsável pela criação e por implementar a iniciativa, recebeu uma placa de honra ao mérito, assim como o atual prefeito Sebastião Melo (MDB).

Outras 35 personalidades ligadas ao OP, dentre estas o ex-prefeito José Fogaça (MDB), receberam a Medalha Conselheira Geni Pinto, que leva o nome da conselheira, já falecida, que teve atuação relevante durante a história da organização. Os agraciados foram escolhidos pelos fóruns regionais e temáticos e pela comissão organizadora dos 35 anos do OP.

As atividades pelo aniversário do OP incluem a capacitação para conselheiros e delegados realizada ontem e o Seminário 35 Anos do OP que acontece hoje, a partir das 19h, no auditório do prédio 11 da Pucrs. O encerramento das comemorações será com um almoço no Mercado Público para os conselheiros, no sábado, dia 14.