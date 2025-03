Políticas públicas voltadas à economia circular são tema de conferência em Porto Alegre

A capital gaúcha recebe a 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes) em 28 e 29 de março, evento que será palco para o debate e definição final de propostas relacionadas a economia circular que serão levadas para Brasília em agosto. A conferência acontece após uma escuta que mobilizou 58 municípios de oito regiões do Rio Grande do Sul.

Participaram da conferência estadual artesãos, costureiras, catadores, agricultores familiares e outros profissionais que integram espaços associativos, cooperativas, bancos comunitários e redes de colaboração solidária nas mais diversas atividades.



Os cinco eixos que nortearam as reuniões nas diversas cidades gaúchas durante o terceiro trimestre de 2024 e o debate de cada um servirão como subsídio para a elaboração do 2º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária durante a 4ª Conaes, apontando políticas públicas para o setor. São eles: Análise da realidade; Realidade socioambiental, cultural, política e econômica; Produção, comercialização e consumo justo e solidário; Financiamento, créditos e finanças solidárias; e Educação, formação e assistência técnica.



A 4ª Conaes tem a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes), e do Conselho Nacional de Economia Popular e Solidária, sendo convocada no RS pelo Conselho Estadual de Economia Solidária (Cesol) e estruturada através da Comissão Organizadora Estadual, contando ainda com vários apoiadores locais e estaduais, entre eles a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul (STDP).

Sobre a 4ª Conaes

A 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes) ocorre nos dias 28 e 29 de março de 2025, das 7h30min às 18h no primeiro dia e, no segundo, das 7h às 16h. O evento será na Escola Mesquita, bairro Cristo Redentor, reunindo 296 delegados.



A Conaes tem como um dos principais objetivos garantir a plena participação social na elaboração, implementação e gestão de políticas públicas no setor, que se baseia em atividades de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito que funcionam de forma autogestionada e colaborativa.



A última conferência ocorreu em 2014 e resultou no 1º Plano Nacional para as iniciativas na área. Com a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2023, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes) também foi restabelecida.