Professoras da Ufrgs promovem roda de conversa sobre ‘Jardins, cidadania e antropoceno’

Na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, as professoras Ana Rosa de Oliveira e Ana Maria Dalla Zen conduzem palestras e rodas de conversa sobre jardins, cidadania e antropoceno. Os debates acontecerão entre 16h e 20 e terão como base a obra do jardineiro e arquiteto paisagista francês Gilles Clement e a mobilização comunitária pela preservação do Parque da Redenção de Porto Alegre.

por este link As atividades, que integram uma ação de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acontecem no auditório da Faculdade de Arquitetura da instituição (rua Sarmento Leite, nº 320 - Centro Histórico). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas