Palestras propõem ‘olhar crítico’ sobre inovação em Porto Alegre

South Summit Brazil 2025 “Que cidade é essa? Um olhar crítico sobre as inovações em Porto Alegre” vai debater qual inovação está sendo implementada na capital, para quem e a que custo. Temas relacionados à inovação em Porto Alegre serão tratados no, mas não somente lá. Nos dias 9 e 10 de abril, paralelo ao evento internacional que acontece há quatro anos na capital gaúcha, a série de palestrasvai debater qual inovação está sendo implementada na capital, para quem e a que custo.

A atividade reunirá especialistas, líderes comunitários e representantes de movimentos sociais no Auditório do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (rua General Câmara, nº 424 - Centro Histórico). Entre os temas na pauta estão o desmatamento para construção de imóveis, os efeitos da PPP de resíduos sólidos e os desafios ambientais e sociais das enchentes.

São responsáveis pela realização do evento: Casca Socioambiental, SindBancários, ONG Moradia e Cidadania, Frente pela Gestão dos Resíduos Sólidos Participativa, Caaps Ufrgs.

neste link A participação não tem custo, mas é preciso realizar inscrição. Mesmo com inscrição prévia, será priorizada a ordem de chegada até a lotação do espaço.

Serviço



Dias: 9 e 10 de abril de 2025

Horário: 19h às 21h30

Local: Auditório do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região

Endereço: Rua General Câmara, nº 424 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS

Programação



Dia 1 - 9/4

19h - 19h15: Abertura - SindBancários, Casca Socioambiental, ONG Moradia, Frente pela Gestão dos Resíduos Sólidos Participativa e CAAPS

19h15 - 19h30: Contextualização da proposta: "inovação para quem e a que custo?" com representantes das organizações na mesa + Aragon Dasso (UFRGS)

19h30 - 20h30: Mesa "Parceria Público-Privada dos Resíduos - efeitos para catadoras(es), consequências ambientais e impactos nos cofres públicos." com Ana Mercedes Sarria Icaza (UFRGS), Paula Medeiros (CEA Bom Jesus), Fagner Jandrey (MNCR) e Annelise Steigleder (Promotoria do Estado).

20h30 - 20h40: Intervalo para o café

20h40 - 21h10: Perguntas e discussão (plenária)

21h10 - 21h30: Propostas de mobilização e articulação entre diferentes atores e encerramento.

Dia 2 - 10/4

19h - 19h15: Abertura - SindBancários, Casca Socioambiental, ONG Moradia, Frente pela Gestão dos Resíduos Sólidos Participativa e CAAPS.

19h15 - 19h30: Contextualização da proposta: "inovação para quem e a que custo?" com representantes das organizações na mesa + Marcelo Kunrath (UFRGS)

19h30 - 20h10: Mesa "Desmatamento para construção de imóveis - especulação imobiliária e os impactos ambientais", com Simone Azambuja (Agapan), Emerson Prates (Ser Ação), Lucimar Siqueira (Observatório das Metrópoles Núcleo Porto Alegre).

20h10 - 20h20: Intervalo para o café

20h20 - 20h40: Mesa "Enchentes - Relação com mudanças climáticas, infraestrutura urbana e justiça socioambiental", com Karol Almeida (Kopa Coletiva), Cacique Valdecir (Aldeia Mbyá Guarani Pindó-Mirim- Itapuã/ Viamão) e Ester Freitas (SOS Floresta do Sabará)

20h40 - 21h10: Perguntas e discussão (plenária)

21h10 - 21h30: Propostas de mobilização e articulação entre diferentes atores e encerramento.

Este evento tem como compromisso gerar o mínimo de resíduos possível, então pedimos que leve seu copo ou garrafa reutilizável e que tem colabore com o descarte correto dos seus resíduos.

* Evento sujeito à lotação, priorizaremos por ordem de chegada.