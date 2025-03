South Summit Brazil divulga novos destaques da programação para 2025

Na contagem regressiva para sua quarta edição, o South Summit Brazil, um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios na América Latina, divulga novos detalhes da programação que acontecerá de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Com cinco grandes áreas temáticas - Sustentabilidade, Digitalização, Ecossistema, Mudança Social e The Edge - o evento contará com palestras, painéis e debates com líderes globais, além de reunir mais de 1.000 investidores e 150 fundos de investimento. O evento ocupará os quatro armazéns do Cais Mauá e contará com 7 palcos de atrações, totalizando 38 mil m2.

Entre os destaques da programação em 2025 está a sessão “Cultura como ferramenta de gestão: IA, liderança e crescimento organizacional”, que conta com a participação de Mônica Hauck, Founder e CEO da Sólides Tecnologia, Guilherme Azevedo, Co-founder da Alice e Julia de Luca, VP de Tecnologia no Itaú BBA. O debate aborda como a IA e a cultura empresarial podem atuar juntas na transformação da saúde, unindo tecnologia, insights baseados em dados e abordagens humanizadas para remodelar a indústria.



Já o painel “Como a mídia social impulsiona o varejo físico", vai discutir como as experiências de compras digitais e físicas estão cada vez mais integradas. Monique Lima (Mimo Live Sales), Gabriela Comazzetto (TikTok) e Luiza Nolasco (Gringa & START by WGSN) compartilharão insights sobre como marcas e varejistas estão utilizando as redes sociais para engajar clientes, aumentar o tráfego nas lojas físicas e criar estratégias omnichannel mais eficazes.



“O Futuro da Mobilidade: Eletrificação e Sustentabilidade” trará uma discussão sobre como a eletrificação está transformando a mobilidade e redefinindo o transporte sustentável. Entre os palestrantes estão Cristiana Arcangeli (Group Arcangeli) e Alexandre Baldy (BYD do Brasil LTDA), que abordarão as inovações que impulsionam essa mudança, os desafios da adoção em larga escala e o impacto da sustentabilidade no setor automotivo.



O dinâmico cenário do setor fintech na América Latina vai ser tema do encontro “O futuro da Fintech na América Latina”, que contará com a presença de Miguel Armaza (Gilgamesh Ventures), Antonio Echavarria (SSV), Caio Bolognesi (Monashees) e Mariana Foresti (Honey Island Capital). O debate analisa o impacto da inovação e do investimento, as tendências do capital de risco e o papel da inteligência artificial nos serviços financeiros.



O evento também traz histórias inspiradoras no bate-papo “A Jornada Empreendedora de um Fundador Unicórnio”, com Jaana Goeggel (Sororitê) e Juliana Binatti Motta (Pismo). As empresárias compartilharão suas experiências e desafios na construção de startups bilionárias, destacando estratégias de crescimento e as principais lições aprendidas ao longo de suas trajetórias.



Por fim, “Construindo um Império Criativo” contará com a presença de Bruno Gonçalves (Magão) e Konrad Dantas (KondZilla). O empresário e criador de um dos maiores canais do YouTube no Brasil falará sobre sua trajetória no mercado digital e como transformou o funk em um fenômeno global, consolidando sua marca na economia criativa.

Ingressos seguem à venda para edição 2025



Os ingressos para o South Summit Brazil 2025 podem ser adquiridos no site oficial do evento, nas categorias Attendee (R$ 990), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499). Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos (clique aqui para mais informações).