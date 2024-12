Evento reconhece profissionais e iniciativas de destaque na Arquitetura e Urbanismo do RS

O conselho, o sindicato e o instituto que representam, no Rio Grande do Sul, a arquitetura e urbanismo e seus profissionais, se unem neste fim de ano para realizar uma noite de premiações e reconhecimento à categoria. A realização é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), que promove na sexta-feira, dia 13 de dezembro, a Noite da Arquitetura e Urbanismo.

Ao lado do CAU/RS, o Sindicato dos Arquitetos no RS (Saergs) e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RS) participam da atividade que premiará iniciativas, organizações, estudantes e profissionais que contribuíram para a valorização da Arquitetura e Urbanismo no Estado em 2024.

O evento, com confraternização e show ao vivo, terá início às 19h na Arena Gondoleiros do NAU Live Spaces (avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1.308, bairro São Geraldo), em Porto Alegre. Para garantir presença, é preciso realizar inscrição, sem custo - acesse pelo blog Pensar a cidade. Conheça as premiações a seguir.