Fórum estimula a cooperação internacional em Arquitetura e Urbanismo

Além disso, concursos internacionais foram lançados no evento. Um deles, voltado para o desenvolvimento de um plano diretor para distritos inovadores do Território Federal de Sirius, está com as inscrições abetas até maio no site. Também foi anunciada a competição internacional para a construção do Centro de Esportes Aquáticos Extremos da Europa, que ficará em Kazan.

No segundo dia do fórum, uma reunião entre reitores e diretores de universidades do Brasil, Rússia, Etiópia, África do Sul, Índia e China resultou na assinatura de um acordo de cooperação acadêmica e científica entre a Universidade Estadual de Arquitetura e Engenharia Civil de Kazan e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), fortalecendo a colaboração entre instituições de ensino na área de arquitetura.

Durante o encontro, foi assinado um memorando de cooperação para fortalecer o intercâmbio de conhecimento e tecnologia na área da arquitetura e urbanismo. Entre as iniciativas anunciadas, destaca-se a criação da Associação de Arquitetos-Chefes das Cidades do BRICS+ , que busca facilitar a participação de escritórios estrangeiros em concursos internacionais e promover intercâmbios acadêmicos.

Catarina testemunhou, no primeiro dia do evento, a reunião inaugural do Comitê de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano da Associação BRICS+ , entidade que reúne 20 países e mais de 18 mil cidades de três continentes. Trata-se, como explica a arquiteta, de uma organização global formada por representantes municipais responsáveis pelo planejamento urbano, que conta com a participação de mais de 40 arquitetos-chefes de grandes metrópoles de países como Rússia, China, Brasil e Turquia.

Mais de 11 mil profissionais de diversos países estiveram reunidos no novo prédio do Teatro Galiasgar Kamal para tratar de “Unidade na Diversidade”, enfatizando a importância de unir diferentes perspectivas culturais e profissionais para o desenvolvimento urbano sustentável. Foram 115 atividades distribuídas ao longo de três dias, tratando de temas como arquitetura bioclimática, revitalização de ambientes históricos e criação de cidades centradas nas pessoas.

Intercâmbio acadêmico, compartilhamento de conteúdos especializados entre profissionais e governos, concursos internacionais – estes são os principais destaques que a arquiteta e urbanistarelata da edição de 2025 do, realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro na Rússia. Catarina é CMO dae foi uma das representantes brasileiras no evento.

Instituto propõe criar ‘União dos Arquitetos dos Brics’

A proposta foi apresentada diante de uma mesa composta por representantes de governos, entidades e organismos de diversos países. Além de Almeida, também participou do evento pela entidade brasileira Marcos Cereto, vice-presidente do IAB para a Região Norte.

O presidente nacional do IAB também ressaltou a importância da troca de experiências entre os arquitetos dos Brics com o objetivo de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), parte de agenda global da Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre os objetivos está reduzir desigualdades e promover a reforma urbana das grandes cidades com justiça social e qualidade de vida para todos.

Em sua fala, além de apresentar o IAB, Almeida considerou alguns do desafios que podem ser compartilhados pelos profissionais que vivem e atuam nos países que compõem os Brics. Ele destacou o intercâmbio nas áreas de cultura, design, tecnologias da construção, cidades inteligentes e soluções ambientalmente sustentáveis e a soberania tecnológica com o desenvolvimento de softwares e outras aplicações para projetos. As informações são do portal da entidade.

O presidente nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Odilo Almeida, propôs em sua apresentação durante o Fórum Internacional de Arquitetura e Construção Kazanysh a criação da “União dos Arquitetos dos Brics”. O arquiteto foi um dos palestrantes da plenária de abertura do evento, realizado em fevereiro em Kazan, na Rússia.

Brics

BRICS é a sigla para a parceria formada entre cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A primeira reunião do grupo aconteceu paralelamente à Assembleia Geral da ONU de 2006, em Nova York, ainda sem a participação da África do Sul. Já a primeira cúpula foi em 2009, em Ecaterinburgo, na Rússia. Dois anos mais tarde, a África do Sul passou a fazer parte do bloco.

De acordo com o governo federal, o grupo representa atualmente mais de 42% da população mundial, 30% do território do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional.