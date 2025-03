Caminhada no Centro Histórico destaca o legado de mulheres na arquitetura de Porto Alegre

Em celebração ao mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher e o aniversário de Porto Alegre, que completa 253 anos em 2025, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), através do Centro de Memória do CAU/RS, realiza a caminhada “As mulheres na história e arquitetura de Porto Alegre” no dia 22 de março.



A ação visa destacar o legado de mulheres que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da Capital. A caminhada também propõe uma experiência exploratória da arquitetura do Centro Histórico, revelando o papel fundamental que as mulheres desempenharam no setor ao longo dos anos.

O trajeto vai percorrer pontos do Centro, partindo da Santa Casa de Misericórdia, e seguindo por praças e prédios públicos, além de endereços famosos pelas suas lendas urbanas e menções culturais. A atividade está prevista para terminar no Museu do Trabalho às 16h.

As mulheres na história e arquitetura de Porto Alegre

O evento ocorre no dia 22 de março, com partida às 13h45min na Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico, e percorre um trajeto em direção ao Museu do Trabalho, na rua dos Andradas, onde deve encerrar às 16h.