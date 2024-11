Conselho de Arquitetura e Urbanismo promove 'Caminhada do Percurso Negro' em Porto Alegre

No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) promove a primeira Caminhada do Percurso Negro no Espaço Urbano de Porto Alegre, que será conduzida pela professora e pesquisadora Daniele Vieira, geógrafa especializada no mapeamento de territórios negros da capital. As informações são da equipe de comunicação da entidade.

O evento foi idealizado pela Comissão Temporária de Políticas Afirmativas (CTPAF) e Centro de Memória do CAU/RS, e criado com a proposta de estimular o debate sobre os pontos históricos da cultura negra em Porto Alegre. A proposta é reconstruir e ressignificar o imaginário sobre a presença negra na cidade através de uma narrativa de resgate às suas contribuições na área econômica, social, religiosa e cultural da região.

bit.ly/caminhada20 A atividade terá início às 9h com duração aproximada de 2 horas e contará com intérprete de Libras. A participação não tem custo, mas as vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas pelo site

O Percurso e os Símbolos da Resistência Negra



O percurso começa na Praça do Tambor (atualmente Praça Brigadeiro Sampaio), local que abriga o primeiro marco do Museu do Percurso do Negro e símbolo da resistência e memória negra em Porto Alegre. A caminhada segue até a Pegada Africana, na Praça da Alfândega, onde ficava o Largo da Quitanda, passando pelo Mercado Público, que guarda o assentamento do Bará, e encerra-se na Igreja do Rosário, uma construção erguida por trabalhadores negros entre 1817 e 1827.

Dia da Consciência Negra e Feriado Nacional



O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, teve suas raízes estabelecidas no Rio Grande do Sul. A data foi proposta em 1971 por jovens negros do Grupo Palmares, que buscavam resgatar a memória de resistência de seus antepassados. O dia da morte de Zumbi dos Palmares foi escolhido como símbolo da luta dos negros escravizados por liberdade, destacando o protagonismo negro. Este ano, o 20 de novembro torna-se oficialmente feriado nacional, ampliando o debate sobre questões raciais em todo o Brasil.

Serviço