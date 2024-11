Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre avalia nesta quarta projeto de prédio com 130 metros

A proposta do Zaffari para construir prédios de até 130 metros de altura no bairro Praia de Belas, entre o Parque Marinha do Brasil e o bairro Menino Deus, volta à pauta do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre hoje.

Na reunião da semana passada, dia 6, foram lidos dois pareceres de vista contrários ao Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) apresentado pelo empreendedor. A tendência, no entanto, é que a proposta seja aprovada, seguindo o parecer favorável da conselheira Sônia Castro, representante do gabinete do prefeito no colegiado.

A intenção em aprovar a proposta foi expressa pelo governo por meio do secretário Germano Bremm, titular da pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, que presidiu a reunião passada durante viagem internacional - ele está fora do Brasil desde o dia 5 e retornará no dia 23; neste período, participa do World Urban Forum em Cairo, no Egito, e da 29ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP29) em Baku, no Azerbaijão.

No entendimento do secretário, "a proposta vencedora do pleito (na eleição municipal de outubro) por ampla maioria, em todas as zonas eleitorais, foi a do prefeito Sebastião Melo (MDB), que defendeu em diversas oportunidades esse modelo de projeto".

Proprietário do terreno, o Grupo Zaffari pretende construir um conjunto comercial e residencial formado por uma torre de 130 metros (m) de altura, duas com 100m e outras duas com 85m e 61m cada. Os prédios terão uso misto, com apartamentos e serviço. A base do empreendimento terá espaços comerciais e um supermercado como atividade âncora, além de estacionamento.