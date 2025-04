Porto Alegre terá estação para recarga de veículos elétricos

Será inaugurado em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (16), um eletroposto para veículos, com estações de carga rápida e ultrarrápida. O espaço terá o nome de Esquina do Futuro e é uma ação do Grupo Farroupilha que contará com loja de conveniências, cafeteria e área para descanso.

Localizado na avenida Nilo Peçanha, nº 2626, o local é faz parte da iniciativa para que as rodovias do Rio Grande do Sul estejam conectadas por pontos de recarga para veículos elétricos. As informações são da assessoria de comunicação do Grupo Farroupilha.



Serão 50 estruturas entre Chuí e Torres, com recarga rápida (1 hora) e ultrarrápida (15 minutos), atingindo até 80% da carga. Desenvolvido em quatro fases, o projeto terá como principal diretriz a sustentabilidade, com atenção ao uso de fontes de energia verde e renovável.

Entre os destaques do projeto estão o plantio de flora nativa rio-grandense, reaproveitamento de água da chuva, tratamento de resíduos, telhado verde e piso drenante. O investimento é superior a R$ 10 milhões, infomam os investidores, e pretende impactar positivamente na mobilidade elétrica em áreas urbanas do Estado.



Também serão construídos mais quatro pontos em postos de combustíveis da Capital (nas avenidas Silva Só, Edgar Pires de Castro e José de Alencar) e na esquina das ruas Santos Ferreira e Confidência, na cidade de Canoas.