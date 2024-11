Estudo aponta concentração de poluentes no Centro Histórico de Porto Alegre

queimadas florestais fim do inverno qualidade do ar desde 2015 Quando a fumaça dasnas regiões Norte e Centro-Oeste do País chegaram a Porto Alegre, nodeste ano, pautou o debate público, e a população passou a cobrar das autoridades informações sobre aque se respira na Capital. A resposta surpreendeu a muitos: a medição e o monitoramento da qualidade do ar não são feitos na cidade pelo menos

Nestes dez anos, outras análises do ar, pontuais, foram realizadas pela iniciativa privada, por acadêmicos e até mesmo pelo próprio poder público. Um destes trabalhos é da pesquisadora Marluse Guedes Bortoluzzi, mestranda em Arquitetura e Urbanismo da Atitus, que recentemente compartilhou o resultado da sua pesquisa. Através de quantitativos de aerossóis presentes na atmosfera e simulações computacionais, ela analisou a qualidade do ar do Centro Histórico de Porto Alegre.

Para o estudo, Marluse usou imagens de satélites disponibilizadas pela Agência Espacial Europeia (ESA), referente aos anos de 2019, 2020 e 2021. Para o tratamento das imagens e a coleta de informações foi utilizado um software de Sistema de Informações Geográficas. O resultado aponta que a preocupação não deve se restringir a fatores externos, como a fumaça das queimadas que chegou até a cidade em setembro.

A pesquisa identificou o trecho entre a Praça da Alfândega e a Praça Brigadeiro Sampaio como ponto de maior concentração de contaminantes do ar na área pesquisada. As amostras examinadas apresentaram elementos tóxicos em nanopartículas e partículas ultrafinas, entre eles: Arsênio (As), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr), Mercúrio (Hg) e Níquel (Ni). Os dados são da pesquisa, divulgada pela assessoria de comunicação da Atitus

tráfego de veículos motorizados, bem como da proximidade de ferrovias e indústrias. O resultado dialoga com o Inventário dos Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre Os principais poluentes identificados no estudo são oriundos do, bem como da proximidade de ferrovias e indústrias. O resultado dialoga com o, elaborado em 2021 pela administração municipal, que tem como base o ano de 2019. O documento aponta o setor de transporte como responsável por 67,7% das emissões na Capital, seguido de 23% de fontes estacionárias (edificações, podendo ser fábricas, por exemplo), 8,8% do sistema de gestão de resíduos e 0,5% ligado ao manejo do solo.

Além dos dados já citados, Marluse analisou também a ventilação urbana em todo o Centro Histórico. Foi realizada uma simulação computacional de fluidodinâmica no software Vento AEC, resultando em um modelo com aproximadamente 2.993 edificações e uma área total de 22,46 km². “Através de simulações de fluxo de vento, foi possível observar a formação das áreas em que ocorre a estagnação e recirculação de ar, causando um agravamento na concentração de poluentes dispersos na atmosfera”, destaca Marluse.

Conforme a mestranda, o estudo mostra que o impacto da morfologia urbana no comportamento da ventilação é de grande importância para o conforto e para a saúde. “Isso mostra a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa para identificar as fontes de poluição, além de subsidiar novas obras públicas”, aponta. O estudo também apontou a redução da concentração de poluição atmosférica na área durante a pandemia de Covid-19, o que se deve à diminuição de atividades industriais e da circulação de veículos, consequentemente, reduções drásticas na libertação de aerossóis para a atmosfera.

A volta da medição e do monitoramento permanente do ar em Porto Alegre está prevista para o início de 2025, informa a prefeitura, quando passarão a operar seis estações, sendo uma móvel, de referência, e cinco instaladas em bairros com maior risco de sofrerem ondas de calor, locais com grande fluxo de veículos, áreas com adensamento expressivo e entradas e saídas da cidade.

Serão monitorados os seguintes poluentes: Dióxido de Carbono (CO2); Dióxido de Enxofre (SO2); Dióxido de Nitrogênio (NO2); Monóxido de Carbono (CO); Ozônio (O3); e material particulado com diâmetro até 2,5µm (PM2,5) e maior que 2,5 µm e menor que 10µm (PM10). Além dos gases, os equipamentos também irão monitorar temperatura, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, umidade relativa, velocidade e direção do vento e radiação total.