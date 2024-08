Atitus tem quatro projetos contemplados pela Fapergs

Quatro projetos desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Atitus Educação foram contemplados no maior edital da história do Programa Pesquisador Gaúcho, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs).

Dentre os contemplados, dois projetos são coordenados por docentes do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, um do Mestrado em Direito e outro do Mestrado em Odontologia da instituição.

Lançado em 2023, o edital disponibilizou aos pesquisadores gaúchos R$ 25 milhões. Foram recebidas 819 propostas de 35 instituições de ensino/pesquisa do Estado. Destas, 805 foram consideradas elegíveis e passaram para a avaliação de mérito. Ao todo, 400 projetos foram contemplados.

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ), Caliane Christie Oliveira de Almeida, destaca o número crescente de fomentos e outras naturezas de apoios ao desenvolvimento de projetos de pesquisa recebidos pelo programa: “Isso tem contribuído para a sua consolidação e atestado, de forma contínua, a sua qualidade reconhecida em âmbito nacional”.

Entre os aprovados estão o “Missão Criativa: empoderamento inclusivo e aprendizagem empreendedora das crianças com desenvolvimento típico e atípico por meio do codesign tecnológico e uso de IA na fabricação de brinquedos e mobiliários educativos”.